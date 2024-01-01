История обменного курса израильский новый шекель–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс израильский новый шекель/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 1,059, отражая изменение в размере -0.106% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.408% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 1,073, и минимумом, равным 1,051, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.