سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.564696 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.964% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.406% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.577162 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.564696 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.545%.