израильский новый шекель новозеландские доллары История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса израильский новый шекель новозеландские доллары. Это сводная страница израильский новый шекель (ILS) новозеландские доллары (NZD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные ILS и NZD за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.
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История обменного курса израильский новый шекель–новозеландские доллары
Обменный курс израильский новый шекель/новозеландские доллары сейчас составляет 0,456, отражая изменение в размере 0.747% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.153% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,459, и минимумом, равным 0,450, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в новозеландские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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