سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 17.886 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.687% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.096% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 18.0434 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 17.7419 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.505%.