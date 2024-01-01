История обменного курса израильский новый шекель–македонские денары

Обменный курс израильский новый шекель/македонские денары сейчас составляет 15,504, отражая изменение в размере 0.125% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.437% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/македонские денары колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 15,722, и минимумом, равным 15,354, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.919% увеличение стоимости.