سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 467.881 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.061% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.548% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 479.868 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 465.76 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.679%.