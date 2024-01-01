История обменного курса израильский новый шекель–южно-корейские воны

Обменный курс израильский новый шекель/южно-корейские воны сейчас составляет 381,343, отражая изменение в размере 0.488% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.568% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 384,433, и минимумом, равным 377,617, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.899% увеличение стоимости.