سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنكات القمرية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنكات القمرية حاليًا 141.429 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.511% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.202% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنكات القمرية بين أعلى مستوى 144.241 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 141.429 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.333%.