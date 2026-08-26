سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.00706101 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.116% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.039% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.00713781 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.00702927 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.360%.