سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبية الهندية
هل تبحث عن أسعار صرف ILS التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة ورقة إسرائيلية جديدة السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة ورقة إسرائيلية جديدة عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
سجل أسعار صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبية الهندية
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 ILS إلى INR
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|32.3396
|الأدنى
|32.0460
|المتوسط
|32.2177
|التغيير
|-0.14%
يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبية الهندية حاليًا 32.0892 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.135% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.281% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبية الهندية بين أعلى مستوى 32.4381 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 31.9405 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.354%.
ILS إلى INR مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert ورقة إسرائيلية جديدة to روبية هندية
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر ILS كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر INR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert ورقة إسرائيلية جديدة to روبية هندية
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر ILS كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر INR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.