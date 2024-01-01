История обменного курса израильский новый шекель–индийские рупии

Обменный курс израильский новый шекель/индийские рупии сейчас составляет 22,945, отражая изменение в размере -0.196% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.241% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/индийские рупии колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 23,256, и минимумом, равным 22,769, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.893% увеличение стоимости.