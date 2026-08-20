سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 9.02485 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.440% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.186% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 9.11522 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 8.96995 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.483%.