سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.110988 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.105% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.556% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.111608 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.109707 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.335%.