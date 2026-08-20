سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى دولار هونغ كونغ

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى دولار هونغ كونغ حاليًا 2.63262 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.340% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.025% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى دولار هونغ كونغ بين أعلى مستوى 2.66148 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.61936 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.469%.