سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.380571 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.210% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.470% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.382367 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.375731 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.284%.