سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنك الغيني حاليًا 2950.65 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.420% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.163% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 2979.79 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2933.47 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.481%.