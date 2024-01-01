История обменного курса израильский новый шекель–гвинейские франки

Обменный курс израильский новый шекель/гвинейские франки сейчас составляет 2 360,810, отражая изменение в размере -0.150% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.390% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/гвинейские франки колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 2 395,340, и минимумом, равным 2 346,170, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.919% увеличение стоимости.