سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار الفيجي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار الفيجي حاليًا 0.743335 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.051% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.366% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار الفيجي بين أعلى مستوى 0.755061 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.741335 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.691%.