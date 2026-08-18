سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 1.34826 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.056% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.365% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 1.35509 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 1.3244 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.317%.