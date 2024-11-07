История обменного курса фиджийский доллар–новые израильские шекели

Обменный курс фиджийских доллара/новые израильские шекели сейчас составляет 1,675, отражая изменение в размере 0.077% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.251% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 1,677, и минимумом, равным 1,597, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.765%.