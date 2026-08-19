سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 1025.06 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.085% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.677% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 1064.07 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1024.11 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.175%.