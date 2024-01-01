История обменного курса израильский новый шекель–колумбийские песо

Обменный курс израильский новый шекель/колумбийские песо сейчас составляет 1 107,680, отражая изменение в размере 0.078% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.293% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 112,700, и минимумом, равным 1 081,750, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.787% увеличение стоимости.