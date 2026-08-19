سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى Rmb اليوان الصيني

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 2.26096 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.253% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.068% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 2.28631 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.25175 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.406%.