История обменного курса израильский новый шекель–китайские юани

Обменный курс израильский новый шекель/китайские юани сейчас составляет 1,994, отражая изменение в размере -0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.177% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/китайские юани колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 2,020, и минимумом, равным 1,978, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.901% увеличение стоимости.