سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 309.517 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.205% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.868% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 310.83 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 306.018 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.523%.