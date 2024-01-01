История обменного курса израильский новый шекель–чилийские песо

Обменный курс израильский новый шекель/чилийские песо сейчас составляет 258,904, отражая изменение в размере 0.404% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.794% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 259,026, и минимумом, равным 249,809, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.152% увеличение стоимости.