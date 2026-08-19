سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 4.75793 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.666% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.638% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 4.78417 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 4.6062 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 3.415%.