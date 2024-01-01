История обменного курса израильский новый шекель–ботсванские пулы

Обменный курс израильский новый шекель/ботсванские пулы сейчас составляет 3,715, отражая изменение в размере 0.190% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.180% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 3,750, и минимумом, равным 3,674, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.