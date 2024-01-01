израильский новый шекель ботсванские пулы История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса израильский новый шекель ботсванские пулы. Это сводная страница израильский новый шекель (ILS) ботсванские пулы (BWP) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные ILS и BWP за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.

1 000 ils
3 714,58 bwp

₪1,000 ILS = P3,715 BWP

Среднерыночный курс в 19 июл. 2024 г.
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История обменного курса израильский новый шекель–ботсванские пулы

Обменный курс израильский новый шекель/ботсванские пулы сейчас составляет 3,715, отражая изменение в размере 0.190% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.180% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 3,750, и минимумом, равным 3,674, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.

Самые популярные валюты на 19 июля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08891,1161,4931,6260,96819,466
1 GBP1,18711,292108,171,7731,9311,14923,109
1 USD0,9190,774183,7191,3721,4940,8917,885
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.

Часто задаваемые вопросы об обменном курсе