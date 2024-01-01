История обменного курса ботсванская пула–новые израильские шекели

Обменный курс ботсванская пула/новые израильские шекели сейчас составляет 0,272, отражая изменение в размере 0.624% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.069% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,272, и минимумом, равным 0,267, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.878% уменьшение стоимости.