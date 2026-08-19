سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 1.73937 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.233% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.109% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 1.77265 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.73517 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.561%.