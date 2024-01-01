История обменного курса израильский новый шекель–бразильские реалы

Обменный курс израильский новый шекель/бразильские реалы сейчас составляет 1,522, отражая изменение в размере 0.081% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.173% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/бразильские реалы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,533, и минимумом, равным 1,490, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.823% уменьшение стоимости.