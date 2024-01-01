израильский новый шекель бразильские реалы История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса израильский новый шекель бразильские реалы. Это сводная страница израильский новый шекель (ILS) бразильские реалы (BRL) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные ILS и BRL за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.
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История обменного курса израильский новый шекель–бразильские реалы
Обменный курс израильский новый шекель/бразильские реалы сейчас составляет 1,522, отражая изменение в размере 0.081% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.173% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/бразильские реалы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,533, и минимумом, равным 1,490, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.823% уменьшение стоимости.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в бразильские реалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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