История обменного курса бразильский реал–новые израильские шекели

Обменный курс бразильский реал/новые израильские шекели сейчас составляет 0,653, отражая изменение в размере -1.774% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.534% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,671, и минимумом, равным 0,653, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.817% уменьшение стоимости.