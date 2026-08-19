سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 503.107 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.636% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.494% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 505.849 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 497.361 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.481%.