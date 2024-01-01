История обменного курса израильский новый шекель–аргентинские песо

Обменный курс израильский новый шекель/аргентинские песо сейчас составляет 253,730, отражая изменение в размере -0.026% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.226% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/аргентинские песо колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 256,404, и минимумом, равным 251,736, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.