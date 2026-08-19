سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 311.831 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.281% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.320% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 314.939 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 306.361 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 2.012%.