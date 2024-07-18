История обменного курса израильский новый шекель–ангольские кванзы

Обменный курс израильский новый шекель/ангольские кванзы сейчас составляет 242,881, отражая изменение в размере -0.629% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.043% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 246,581, и минимумом, равным 240,393, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.771% уменьшение стоимости.