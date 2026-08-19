سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 122.535 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.475% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.136% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 124.061 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 121.956 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.485%.