История обменного курса израильский новый шекель–армянские драмы

Обменный курс израильский новый шекель/армянские драмы сейчас составляет 106,318, отражая изменение в размере -0.257% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.490% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/армянские драмы колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 108,226, и минимумом, равным 105,783, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.960% увеличение стоимости.