История обменного курса армянский драм–новые израильские шекели

Обменный курс армянских драма/новые израильские шекели сейчас составляет 0,010, отражая изменение в размере 0.606% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.346% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,010, и минимумом, равным 0,009, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.071%.