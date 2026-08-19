سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 26.6615 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.357% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.357% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 27.2335 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 26.661 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.420%.