История обменного курса израильский новый шекель–албанские леки

Обменный курс израильский новый шекель/албанские леки сейчас составляет 25,250, отражая изменение в размере 0.063% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.491% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/албанские леки колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 25,667, и минимумом, равным 25,079, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.902% увеличение стоимости.