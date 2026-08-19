سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الإمارات العربية المتحدة

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الإمارات العربية المتحدة حاليًا 1.23392 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.592% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.205% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الإمارات العربية المتحدة بين أعلى مستوى 1.24611 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.22652 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.481%.