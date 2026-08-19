سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى للقاطرات المنغولية

هل تبحث عن أسعار صرف IDR التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Indonesian rupiah السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Indonesian rupiah عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Rp1 IDR = 0.2017 MNT
إرسال الأموال

وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج

سجل أسعار صرف Indonesian rupiah إلى للقاطرات المنغولية

1 IDR إلى MNTآخر 7 أيام
الأعلى0.2017
الأدنى0.2010
المتوسط0.2014
التغيير0.26%

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى للقاطرات المنغولية حاليًا 0.201667 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.322% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.263% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى للقاطرات المنغولية بين أعلى مستوى 0.202013 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.200807 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.351%.

IDR إلى MNT مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أهم أزواج العملات لعملة IDR

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 IDR = 0.00 USD

ارتفع بنسبة 0.34%

1 IDR = 0.01 INR

ارتفع بنسبة 0.09%

1 IDR = 0.00 EUR

انخفض بنسبة -0.52%

1 IDR = 0.00 SGD

انخفض بنسبة -0.20%

1 IDR = 0.00 AUD

انخفض بنسبة -0.14%

1 IDR = 0.00 CAD

انخفض بنسبة -0.30%

1 IDR = 0.00 GBP

انخفض بنسبة -0.21%

1 IDR = 0.00 HKD

ارتفع بنسبة 0.30%

How to convert Indonesian rupiah to توغروغ منغولي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر IDR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر MNT كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert Indonesian rupiah to توغروغ منغولي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر IDR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر MNT كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

الأسئلة الشائعة حول سعر