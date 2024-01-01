История обменного курса индонезийская рупия–монгольские тугрики

Обменный курс индонезийская рупия/монгольские тугрики сейчас составляет 0,209, отражая изменение в размере -0.595% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.815% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,210, и минимумом, равным 0,208, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.379% уменьшение стоимости.