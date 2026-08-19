سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 1.80242 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.570% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.115% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 1.81317 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.79221 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.225%.