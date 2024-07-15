История обменного курса венгерский форинт–франки КФА BCEAO

Обменный курс венгерский форинт/франки КФА BCEAO сейчас составляет 1,678, отражая изменение в размере -0.199% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.548% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,683, и минимумом, равным 1,669, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.357% увеличение стоимости.