سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 0.379692 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.356% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.214% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 0.380341 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.374614 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.