سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 37.8127 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.998% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.304% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 38.0567 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 37.4071 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.