История обменного курса венгерский форинт–узбекские сомы

Обменный курс венгерский форинт/узбекские сомы сейчас составляет 35,054, отражая изменение в размере -0.616% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.090% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/узбекские сомы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 35,326, и минимумом, равным 34,919, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.430% увеличение стоимости.