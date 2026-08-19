سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 0.102215 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.197% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.254% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 0.102279 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.100954 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.345%.